Amerika: langstzittende onschuldige gevangene na 48 jaar vrij

Na 48 jaar, één maand en 18 dagen in de cel te hebben gezeten, is woensdag de Amerikaan Glynn Simmons vrijgesproken van moord. Aangenomen wordt dat dit de langste tijd is die een ten onrechte veroordeelde gevangene in de Verenigde Staten in de cel heeft gezeten, aldus de National Registry of Exonerations, die de duur van de straffen voor onrechtmatige veroordelingen bijhoudt. De nu 70-jarige Simmons en een medeverdachte werden in 1975 veroordeeld voor de moord op winkelmedewerkster Carolyn Sue Rogers tijdens de beroving van een drankwinkel in Edmond in de Amerikaanse staat Oklahoma. Oorspronkelijk kreeg het tweetal de doodstraf, die later werd omgezet in levenslang, schrijft The New York Times. De veroordeling was gebaseerd op een ooggetuige die zichzelf later tegensprak. De rechter zei woensdag dat uit "duidelijk en overtuigend bewijs" bleek dat de misdaad waarvoor Simmons in de gevangenis zat, niet door hem was gepleegd. De medeverdachte kwam in 2008 voorwaardelijk vrij. Simmons kwam in juli op vrije voeten, maar hij is nu dus ook officieel onschuldig verklaard. Hij was woensdag niet beschikbaar voor commentaar.