Duitsland: herhaling gewelddadige oudejaarsrellen gevreesd

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser vreest een herhaling van gewelddadige oudejaarsrellen in verschillende steden. "Ik ben bang dat oudejaarsavond opnieuw een dag kan zijn waarop we in sommige steden blinde woede en zinloos geweld moeten ervaren, bijvoorbeeld tegen politieagenten of hulpdiensten", vertelde ze in commentaren die donderdag zijn gepubliceerd. Op dagen als oudejaarsavond was er een toename van geweld, zei Faeser, "en natuurlijk moeten we het gevaar dat dit zich vermengt met radicalisering heel goed in de gaten houden, dat we nu zien in het licht van het conflict in het Midden-Oosten." Op oudejaarsavond 2022 waren politieagenten en brandweerlieden in verschillende Duitse steden het doelwit van aanvallen met vuurwerk en vuurpijlen. De aanvallen waren bijzonder ernstig in sommige districten van Berlijn, waarbij 41 politieagenten gewond raakten. "Voor mij is dit ongeremde geweld volkomen onbegrijpelijk en kan het door niets worden gerechtvaardigd", aldus Faeser.