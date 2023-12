Voedingsmiddelen die je gewoon kunt invriezen

In principe kun je bijna alle voedingsmiddelen invriezen. De vuistregel is dat je het ongeveer 3 maanden ingevroren kunt bewaren, zonder kwaliteitsverlies. Er zijn echter enkele producten die niet of minder geschikt zijn om in te vriezen.

Voedingsmiddelen die je kunt invriezen

, zoals witbrood, bruinbrood en roggebrood. Brood kun je invriezen in zijn geheel of in plakjes. Gebak, zoals cake, taart en koekjes. Gebak kun je invriezen in zijn geheel of in plakjes.

Voedingsmiddelen die je niet of minder goed kunt invriezen

. Saus kan tijdens het ontdooien gaan schiften. Gebak met een hoog vetgehalte, zoals taart met slagroom. Dit gebak kan tijdens het ontdooien gaan uitdrogen.

Tips voor het invriezen van voedingsmiddelen