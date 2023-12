Kabinet: nog eens 1,5 miljard euro voor uitkoopregeling boeren

Het kabinet wil nog eens bijna 1,5 miljard euro vrijmaken voor de uitkoopregelingen voor boeren. Een woordvoerster van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bevestigt donderdag berichtgeving hierover door NRC. Het geld is nodig omdat de regelingen "mogelijk overtekend gaan worden", aldus de zegsvrouw. De veelbesproken uitkoopregelingen zijn de twee belangrijkste maatregelen die het kabinet heeft genomen om de stikstofuitstoot en -neerslag in natuurgebieden drastisch te verlagen. Voor de regeling voor 'piekbelasters', bedrijven met een hoge stikstofuitstoot, wil het ministerie nog eens 850 miljoen euro vrijmaken. Voor een andere algemene regeling is nog eens 600 miljoen euro nodig. De 'nota van wijziging' die nodig is om dit te realiseren, gaat volgende maand naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ook de Europese Commissie wordt op de hoogte gesteld. Het geld komt bovenop het bestaande budget, eveneens zo'n 1,5 miljard euro. Of de extra financiering ook nodig is, is niet zeker. "Het is niet gezegd dat alle ondernemers die zich aanmelden ook daadwerkelijk besluiten te stoppen." Toch wil LNV het geld vrijmaken, zodat eventuele vertraging in het proces voorkomen kan worden.