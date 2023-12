Schutter Praag uitgeschakeld, 10 doden en tientallen gewonden

De nationale politie van Tsjechië meldt dat bij een schietincident in de hoofdstad Praag 10 doden zijn gevallen, de schutten is ook gedood en maakt daarmee het dodental op 11. Het is niet duidelijk om hoeveel gewonden er gaat.

Volgens de eerste berichten gebeurde het aan het Jana Palachaplein. Aan dat plein zijn gebouwen van de universiteit. Het plein is in de buurt van de Karelsbrug, in het drukke centrum. De schutter zou hebben geprobeerd studenten in het gebouw te raken. De schutter zou zijn gedood. Wat de terrorist bewoog is nog niet duidelijk

Op de foto: studenten zoeken veiligheid op het dak.