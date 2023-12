Kamer wil drempelwaarde stikstof aanpassen, haalbaarheid onzeker

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat grens voor stikstofneerslag ruimer wordt, zodat meer projecten waarbij stikstof vrijkomt mogelijk worden. Volgens de indieners zou het juridische problemen met stikstof kunnen verlichten, maar het is nog onzeker of het ook zover komt: eerst moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan. Nu gaat er al een streep door projecten waarbij jaarlijks 0,05 mol stikstof per hectare neerslaat, maar NSC, PVV, BBB, VVD en ChristenUnie willen die grens oprekken naar 1 mol. Een 'mol' is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van een aantal deeltjes wordt uitgedrukt. De Raad van State moet zich wel eerst uitspreken over de aangepaste drempelwaarde, benadrukken de indieners. Ook vinden de fracties dat de totale stikstofuitstoot alsnog naar beneden moet. Die twee voorwaarden maken de nieuwe drempelwaarde onzeker. Vertekend beeld Volgens indiener Harm Holman (NSC) zijn de natuureffecten van activiteiten met minder dan 1 mol stikstofneerslag niet nauwkeurig te bepalen. Door de strenge grens van 0,05 mol te hanteren, zou een vertekend beeld ontstaan, is de gedachte. Andere partijen zijn kritisch op het voorstel. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot waarschuwt voor opnieuw een juridisch "geitenpaadje". Ook zijn partijen sceptisch dat het voorstel nu wel slaagt: de politiek praat al jaren over het aanpassen van de grens en tot dusver lukte dat steeds niet. Bereidheid Van der Wal Demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) is bereid het voorstel uit te voeren, als het wordt aangenomen. Wel heeft zij "heel veel vraagtekens en zorgen" bij het plan. Zij wil dan ook eerst resultaten zien van de provincies, die hier ook onderzoek naar gaan doen. Ook benadrukt ze dat de Raad van State ermee akkoord moet gaan. De planning om het voorstel te behandelen, is aan de Raad zelf, benadrukt Van der Wal.