Dit weten we over de schutter van Praag

David Kozak (24) schoot gisteren eerst zijn vader dood en probeerde vervolgens zoveel mogelijk medestudenten te doden vanuit een dakgoot van een universiteitsgebouw in Praag. Hij slaagde in zijn missen: hij doodde 14 mensen en kwam zelf ook om bij zijn moord-operatie.

Maar waarom deed hij het? De motieven van David Kozak werden in de uren na de schietpartij een beetje duidelijk. Op sociale media circuleerden al snel berichten die de student tussen 9 en 19 december op Telegram zette onder de noemer “mijn dagboek op weg naar de schietpartij op school”. Kozak had de berichten onleesbaar gemaakt voor de buitenwereld, tot een paar uur voor de schietpartij. De student zei dat hij “een waardeloos leven” had, de wereld “met zo veel mogelijk pijn” wilde achterlaten en dat “iedereen mij haatte, mij nog altijd haat en mij zal blijven haten. Dat kan me niks schelen, het is wederzijds”.

Het is onduidelijk waarom Kozak zich zo gehaat voelde. Hij had een bachelordiploma geschiedenis en Europese studies en een masterdiploma geschiedenis. Zijn specialisatie in Poolse geschiedenis en de revolutie van 1846 leverde hem in mei nog een prijs op voor zijn scriptie.

In de uren na de schietpartij werd David Kozak in verband gebracht met de dood van twee mensen eerder deze week. In het Klanovicky bos in de buurt van Praag werden een man en een kind lukraak doodgeschoten.