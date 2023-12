Zeven mensen vervolgd om zelfdodingsmiddel, drie anderen vrijuit

Zeven mensen worden vervolgd omdat het Openbaar Ministerie vermoedt dat ze betrokken waren bij het leveren van zelfdodingsmiddel 'Middel X'. Twee van de zeven worden ervan verdacht dat ze het middel daadwerkelijk hebben gegeven. De zeven waren allemaal betrokken bij de Coöperatie Laatste Wil, die zich inzet voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen. Die vereniging wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie meldde in oktober vorig jaar dat het tien mensen wilde vervolgen. Bij drie van de tien gebeurt dat toch niet. Na het verhoren van getuigen is er niet genoeg bewijs tegen hen, aldus het OM.