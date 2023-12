Kuipers adviseert: doe niet mee aan kerstdiner bij coronaklachten

Het is beter om "even niet mee te doen aan het kerstdiner" als je coronaklachten hebt, adviseert demissionair zorgminister Ernst Kuipers. Het virus gaat ongekend hard rond, blijkt uit rioolwatermetingen, en de kans dat iemand met klachten ook daadwerkelijk corona heeft is aanzienlijk. Het ministerie van Volksgezondheid verwachtte al een najaarspiek en is daarom ook begonnen met een campagne om mensen aan te sporen boosterprikken te halen. Volgens Kuipers hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen die herhaalprik gehaald. Maar het heeft weinig zin om voor de kerstdagen nog een vaccin te halen, aangezien het een tijd duurt voordat het effect heeft.