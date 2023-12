Dode na steekpartij in Enschede

In de binnenstad van Enschede zijn vrijdagavond twee mensen ernstig gewond geraakt bij een steekpartij, meldt de politie. Eén van hen is overleden. Het incident gebeurde in de omgeving van de Van Lochemstraat. Op dit moment lijkt het erop dat de aanleiding van het steekincident een conflict is geweest, aldus de politie. Er is een onderzoek gestart en de recherche is ter plaatse voor het sporenonderzoek. De politie vraagt getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben om zich te melden.