Stel uit Barendrecht wint 1,5 miljoen bij automaat Holland Casino

Een stel uit Barendrecht heeft vrijdagavond bij een speelautomaat van Holland Casino in Venlo de kerstjackpot van meer dan 1,5 miljoen euro gewonnen. Het is de hoogste jackpot van dit jaar bij Holland Casino, meldt de keten.

De 51-jarige vrouw van het stel speelde op een van de speelautomaten van Mega Millions, die landelijk met elkaar gekoppeld zijn. De jackpot viel om 23.40 uur. "Ik droom en ik hoop niet dat ik wakker word", reageerde de winnares.

In het casino is champagne uitgedeeld. Zaterdag trakteert het paar op vlaai in het hele casino, zegt de casinomanager. Het is de tweede jackpot van boven een miljoen dit jaar in Venlo. In augustus viel daar de jackpot van ruim 1,1 miljoen euro.