Graf oud-bondskanselier Helmut Schmidt met hakenkruizen beklad

Onbekenden hebben het familiegraf van de voormalige West-Duitse bondskanselier Helmut Schmidt met hakenkruizen beklad. De hakenkruizen werden volgens de politie vrijdagavond ontdekt en zijn inmiddels verwijderd. In het graf in Hamburg liggen ook Schmidts echtgenote en ouders. Schmidt, die van 1974 tot 1982 bondskanselier was van West-Duitsland, overleed in 2015 op 96-jarige leeftijd. Zaterdag zou hij 105 zijn geworden. Zijn vader was Joods, maar Schmidt zelf diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als officier in het Duitse leger. Hij vocht aan het oostfront en kreeg het IJzeren Kruis, een hoge militaire onderscheiding. Na de oorlog werd Schmidt lid van de sociaaldemocratische SPD en ging hij de landelijke politiek in. Als bondskanselier kreeg hij te maken met de oliecrisis van de jaren zeventig en het terrorisme van de linkse Rote Armee Fraktion.