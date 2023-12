Zelensky dankt Nederland voor F-16’s

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een videoboodschap Nederland bedankt voor de levering van F-16's. Hij wilde "alle partners die ons al steunen" bedanken en noemde daarbij specifiek Nederland. Ook dankte hij Finland en Duitsland, die ook nieuwe steun hebben beloofd. Duitsland levert luchtafweer en munitie. Volgens Zelensky is dat, in combinatie met de F-16's, cruciaal om weer de controle over het eigen luchtruim te nemen in de oorlog met Rusland.