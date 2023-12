Biden vraagt Netanyahu niet om staakt-het-vuren tijdens gesprek

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er bij bondgenoot Israël nogmaals op aangedrongen dat in de Gazastrook burgers moeten worden beschermd. Dat deed Biden in een telefoongesprek met premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond, laat het Witte Huis weten. Eerder zaterdagavond zei Biden tegen de pers dat hij Netanyahu niet om een staakt-het-vuren vroeg. Tijdens het gesprek hadden de twee leiders het wel over "objectieven en fasering" van het Israëlische offensief in de Gazastrook, klinkt het in een verklaring van het Witte Huis. De Times of Israel leest daarin een uiting van de Amerikaans wens dat Israël zijn gevechten tegen Hamas op een lager pitje zet. "De president benadrukte de cruciale noodzaak om de burgerbevolking te beschermen, inclusief degenen die de humanitaire hulpoperatie ondersteunen, en het belang om burgers veilig te laten wegtrekken uit gebieden waar voortdurend wordt gevochten", zei het Witte Huis. Daarnaast bespraken ze "het belang van de vrijlating van alle overgebleven gijzelaars" die door Hamas worden vastgehouden.