Extra veiligheidsmaatregelen in Keulse Dom na dreiging

In de Dom van de Duitse stad Keulen heeft de politie zaterdagavond de veiligheid opgeschroefd na aanwijzingen dat de beroemde kathedraal het doelwit zou kunnen zijn van een aanslag op oudejaarsavond. Zo is de kathedraal onder meer doorzocht met explosievenhonden, maakte de politie bekend. De veiligheidscontrole gebeurde na de avondmis. Op zondag, kerstavond, gaat de politie alle bezoekers van de kerstmis controleren. Mensen wordt gevraagd geen tassen mee te nemen en vroeg te arriveren. "Ook al heeft de informatie betrekking op oudejaarsavond, vanaf vanavond zullen we er alles aan doen om de veiligheid van bezoekers van de kathedraal op kerstavond te garanderen", zei de Keulse politiechef Michael Esser in een persbericht. Het Duitse Bild meldde eerder de veiligheidsdiensten in Oostenrijk, Duitsland en Spanje aanwijzingen hebben dat een islamistische groepering aanslagen plant tijdens de feestdagen. Volgens de krant zouden de doelwitten van deze aanslagen christelijke kerkdiensten in Keulen, Wenen en Madrid kunnen zijn. In Oostenrijk en Duitsland zijn meerdere mensen opgepakt. Ook in Oostenrijk zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen van kracht rond kerken en kerstmarkten. Spanje kondigde al begin december extra veiligheidsmaatregelen vanaf 18 december aan. Het terreuralarm staat er al sinds juni 2015 op niveau 4 (van 5), oftewel "hoog risico".