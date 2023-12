Aantal gemeenten dat vuurwerkverbod wil, loopt op

Meer gemeenten spreken zich uit voor een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. In een rondgang van het ANP langs ongeveer tweehonderd gemeenten is het aantal voorstanders opgelopen van zo'n dertig tot ruim vijftig. De meeste gemeenten zijn neutraal, ze laten de beslissing aan de landelijke politiek en zeggen dat ze zich aan dat besluit houden.

Leiden is een van de voorstanders. De Zuid-Hollandse stad wil zelf vuurwerk weren. "Mogelijk biedt een landelijk vuurwerkverbod of nadere regelgeving vanuit het Rijk ook meer mogelijkheden met betrekking tot het handhaven van een dergelijk verbod." Ook Goeree-Overflakkee denkt dat een landelijk vuurwerkverbod beter te handhaven is dan "afzonderlijke verboden per gemeente." Blaricum, Eemnes en Laren willen om dezelfde reden een landelijk verbod. Lokale verboden zijn volgens hen "niet handhaafbaar".

Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec zijn bang dat lokale verboden het probleem alleen maar verplaatsen. Dan bestaat "het risico dat er een waterbedeffect ontstaat naar omliggende gemeenten zonder vuurwerkverbod". Ook Hoorn wijst daarop. Het Zeeuwse Terneuzen is ook voor een landelijk en volledig verbod. "Zolang het consumentenvuurwerk verkocht mag blijven worden en het bezit niet strafbaar is, is het onuitvoerbaar om lokale vuurwerkverboden te handhaven."

Enige manier

Voorne aan Zee noemt een landelijk verbod "de enige manier" om de vuurwerkschade en de kosten ervan te beperken. "We beseffen dat dit dan een ingrijpende maatregel is voor de inwoners die op een goede en verantwoorde manier omgaan met het afsteken van vuurwerk."

Bij een verbod is het belangrijk dat dit niet alleen voor het afsteken van vuurwerk gaat gelden, maar ook voor het kopen en bezitten ervan, benadrukken de gemeenten. "Want als mensen het kunnen kopen, dan gaan ze het ook gebruiken. En niet iedereen wacht tot 31 december met afsteken", stelt Lansingerland bijvoorbeeld.

Vuurwerkshow

Burgemeester Daan Prevoo van het Limburgse Valkenburg aan de Geul zegt dat hij voorstander is "van een algemeen verbod op consumentenvuurwerk in ondeskundige handen of gebruik van zwaar vuurwerk met andere bedoelingen dan siervuurwerk". Hij heeft liever een "georganiseerde vuurwerkshow op één plek in de gemeente waar duizenden toeschouwers van kunnen genieten".

De burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, zegt dat vuurwerk veel overlast veroorzaakt. "Qua geluid voor mensen en dier en daarnaast is het ook nog enorm milieuvervuilend. Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland stijgt ieder jaar weer."

Onder de voorstanders zijn grote en middelgrote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Tilburg, Arnhem, Zoetermeer, Haarlem, Zwolle en Delft, maar ook kleinere gemeenten als Bodegraven-Reeuwijk, Vaals, Diemen, Wassenaar, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Aalten.