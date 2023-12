Man in Slowakije opgepakt die dreigde met bloedbad zoals in Praag

De politie in Slowakije heeft een 64-jarige man opgepakt die de nooddiensten opbelde om te zeggen dat hij hetzelfde van plan is als "wat in Praag is gebeurd". In de Tsjechische hoofdstad richtte een 24-jarige student donderdag een bloedbad aan op de Karelsuniversiteit. De Slowaakse verdachte belde de nooddiensten 's avonds op dezelfde dag dat de schietpartij plaatsvond. De politie heeft volgens de BBC een video vrijgegeven waarop te zien is dat agenten zijn appartement binnenvallen. Ook in Tsjechië vonden na de schietpartij waarbij 14 slachtoffers vielen een aantal veiligheidsincidenten plaats en zijn meerdere aanhoudingen verricht. Zo dreigde iemand de familieleden van de 24-jarige schutter te vermoorden. En in de regio van de westelijke stad Pilsen dreigde iemand zijn buren neer te schieten. Toen de man gearresteerd werd, bleek hij dronken en geen wapens te hebben. Nepgranaat Op een druk kruispunt in Praag moest vrijdagavond een zwaarbewapende eenheid in actie komen, na meldingen over een man die een granaat bij zich zou hebben. Volgens experts bleek het om een nepgranaat te gaan. Twee mannen zijn aangehouden, aldus de BBC. Zaterdagavond werd een terminal van het vliegveld van Praag korte tijd ontruimd, nadat een Engelssprekende man de politie had gebeld omdat hij vijf bommen geplaatst zou hebben. De terminal werd na een doorzoeking weer vrijgegeven.