Water blijft stijgen, waterschappen voeren extra inspecties uit

Het water in de Nederlandse beken en rivieren blijft stijgen als gevolg van de vele regen. Op veel plekken zorgt dat al voor wateroverlast, en de komende dagen wordt nog meer neerslag verwacht. Waterschappen doen hun best om overlast te voorkomen of beperken en voeren extra (dijk)inspecties uit. Waterschap Limburg heeft vanwege het hoge water opgeschaald naar het hoogste coördinatieniveau omdat het beeksysteem in de zuidelijke provincie vol begint te raken en de grondwaterstanden erg hoog zijn. "We houden de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag continu in de gaten. Ook voeren we extra inspecties uit", meldt het waterschap. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat vanaf maandag extra inspectierondes lopen vanwege de verwachte hoge waterstand in het IJsselmeer. Zondagochtend zijn in Enkhuizen de buitendeuren van de Sassluis al extra vergrendeld. Daarnaast wordt er een noodpomp in de binnenstad van de Noord-Hollandse stad geplaatst om extra water af te voeren. Uiterwaarden onder water Het Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat muskusrattenbestrijders gestart zijn met speciale beverinspecties. Bij hoge waterstanden verlaten bevers hun burcht en zoeken ze een nieuwe verblijfplaats om daar een nieuw hol te graven, legt het waterschap uit. Beverholen en de bijbehorende gangenstelsels kunnen flinke schade aan de dijken veroorzaken. Ook zijn er zondag en de komende dagen zo'n honderd vrijwillige dijkwachters in touw om de dijken langs de Kampereilanden, de Vecht en de Sallandse Weteringen te inspecteren. Zij controleren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verwacht dat de uiterwaarden in haar gebied vanaf dinsdag onder water komen te staan. In Wijk bij Duurstede is het waterpeil van de kwelkom bij de inlaat van de Kromme Rijn verhoogd. Hierdoor wordt tegendruk geboden aan het stijgende water van de Lek. Beperken overlast Op beelden van Waterschap Rijn en IJssel is te zien dat het water van de Berkel tussen Rekken en Oldenkotte buiten de oevers is getreden bij Rekken. Ook het water van de Oude IJssel in Ulft staat zondag erg hoog. "Niet al onze gemalen kunnen zoveel regen in korte tijd verwerken", laat het waterschap weten. "We doen alles wat we kunnen om de overlast te beperken."