Hamas: zestig doden bij Israëlische aanval op vluchtelingenkamp

Bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zijn volgens Hamas zeker zestig doden gevallen. Het Palestijnse gezondheidsministerie verwacht dat het dodental nog zal stijgen. De aanval was op een kamp bij Maghazi, in het midden van Gaza. Daar zouden meerdere huizen beschadigd zijn geraakt. "Wat er gebeurt in het Maghazi-kamp is een bloedbad dat wordt aangericht in een druk bewoond gebied", aldus een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid.