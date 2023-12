Antwerps restaurant afgebrand, verdachten in Nederland opgepakt

In de Antwerpse wijk Middelheim is in de nacht van zondag op maandag een restaurant afgebrand. Volgens de Belgische politie was er eerst een luide knal gehoord en kwam daarop een melding van brand. De hele benedenverdieping is in vlammen opgegaan. In de buurt van het restaurant was kort daarvoor een verdacht voertuig gecontroleerd. Toen er even later brand werd gemeld in het pand, ging de politie direct uit van een verband. De auto werd in Nederland opgespoord. De inzittenden zijn gearresteerd. Wie het zijn en waar ze zijn opgepakt, is nog niet bekend. Er zou een link zijn met de drugswereld. Vlaamse media spreken van een aanslag en melden dat het gaat om restaurant De Nachtegaal van de in België legendarische oud-basketballer Willy Steveniers. Een van zijn zonen zou voorkomen in een drugsdossier van de Belgische justitie. Deze Nathan zou samen met de Nederlandse crimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers grote partijen cocaïne hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen.