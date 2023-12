Netanyahu belooft nog fellere strijd tegen Hamas na bezoek Gaza

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezworen de strijd tegen de Palestijnse beweging Hamas op te voeren. Hij zei dat na een bezoek aan de Gazastrook, waar het Israëlische leger inmiddels al 2,5 maand probeert Hamas te vernietigen. "We stoppen niet, we blijven vechten en we zullen de gevechten de komende dagen intensiveren. Het wordt een lange oorlog die niet op het punt staat te eindigen," zei hij tegen parlementariërs van zijn Likud-partij, aldus een persbericht.