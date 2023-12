Netanyahu stelt drie voorwaarden voor vrede in Gaza

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft drie voorwaarden gesteld voor het bereiken van vrede in de oorlog in Gaza: de vernietiging van Hamas, de demilitarisering van de Gazastrook en het "deradicaliseren" van de bestaande samenleving.

Netanyahu somde de voorwaarden maandag op in een opiniestuk in de Wall Street Journal. Na een bezoek aan de Gazastrook op dezelfde dag zei hij echter herhaaldelijk de strijd tegen Hamas juist verder op te voeren. "We stoppen niet, we blijven vechten en we zullen de succesvolle dagen intensiveren. Het wordt een lange oorlog die niet op het punt staat te eindigen," zei hij tegen parlementariërs van de Likud-partij, aldus een persbericht.