Vrees voor dijkdoorbraken in meerdere delen van Duitsland

In meerdere delen van Duitsland dreigende overstromingen door de aanhoudende regenval. De zender ARD vergelijkbaar dat de dominanten in de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen verspreid voor dijkdoorbraken en dat ze ook rekening moeten houden met overstromingen in het gebied van de Weser aan de Noordzeekust

In de Nedersaksische stad Leer hebben honderden brandweerlieden zandzakken geplaatst om een ​​dijkdoorbraak te voorkomen. De inwoners vertellen dat ze zich moeten voorbereiden op een mogelijke evacuatie.

Ook in Oldenburg in Nedersaksen is de dijk versterkt met zandzakken. Inwoners van twee straten zijn geëvacueerd.

Stormvloed

Voor maandag laat wordt op de Elbe in Hamburg stormvloed beïnvloed, met niveaus van 1,5 meter boven het gemiddelde hoogwater. Ook langs de Noordzeekust kan het water hoger komen dan normaal.

Op de eerste kerstdag riepen de bronnen alle ruim vijfhonderd dorpelingen van Windehausen in het oosten van het land op te evacueren door hoogwater in de directe omgeving. Voor de bewoners was opvang in een sporthal geregeld.