Rutte: situatie hoge water wordt scherp in de gaten gehouden

Het hoge water in verschillende delen van het land wordt "scherp in de gaten gehouden", zo laat demissionair premier Mark Rutte weten op X. Waar nodig worden "maatregelen genomen".

Rutte wenst iedereen in Nederland die te maken heeft "met de nare gevolgen van de hevige regenval veel sterkte". Ook bedankt hij onder meer Rijkswaterstaat, de waterschappen en de dijkwachten voor hun werk, ook tijdens de feestdagen.

De Unie van Waterschappen liet maandag al weten dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Vooral in het oosten van het land is opgeschaald, zo schetste een woordvoerder, wat onder meer inhoudt dat er doorlopend dijkinspecties worden uitgevoerd.

Het grootste knelpunt van de komende dagen zou de Rijn zijn, dat komt door de vele regen in het stroomgebied. Over twee dagen wordt bij Lobith een piek verwacht.