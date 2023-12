Legerchef Israël zegt dat oorlog in Gaza nog maanden gaat duren

De Israëlische oorlog tegen Hamas in Gaza zal "waarschijnlijk nog vele maanden duren", zei de militaire chef van het land, Herzi Halevi, dinsdag. "Er zijn geen snelle manieren om een terroristische organisatie te ontmantelen", zei Halevi. En: "We zullen het leiderschap van Hamas bereiken." Verschillende kopstukken van Hamas, dat zichzelf als een islamitische verzetsbeweging omschrijft, zijn gevestigd in Qatar. Hamasleider Ismail Haniyeh is een van hen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei maandag dat hij de strijd tegen Hamas verder wil opvoeren. "We stoppen niet, we blijven vechten en we zullen de gevechten de komende dagen intensiveren. Het wordt een lange oorlog die niet op het punt staat te eindigen", zei hij tegen parlementariërs van zijn Likud-partij.