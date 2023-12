Man aangehouden in verband met mogelijke aanslag Dom van Keulen

De Duitse politie heeft een 30-jarige Tadzjiekse man in hechtenis genomen die mogelijk betrokken is bij een complot om een aanslag te plegen op de iconische Dom van Keulen. Hij wordt vastgehouden om "gevaar af te wenden", aldus de Keulse politie. De politie had zondag een appartement in de stad Wesel, zo'n 100 kilometer ten noorden van Keulen, doorzocht. Daarbij werden vijf mannen aangehouden, van wie er later vier werden vrijgelaten. De politie zegt dat er informatie is over de nog vastzittende man die "relevant is voor de staatsveiligheid". De politie heeft zaterdag de veiligheidsmaatregelen in de Dom van Keulen verhoogd naar aanleiding van aanwijzingen voor een mogelijke aanslag door een islamitische groepering op 31 december. Er worden nog wel religieuze diensten gehouden in de kathedraal, maar het gebouw is tot nader order gesloten voor toeristen. De Keulse Dom, een belangrijke toeristische trekpleister die direct naast het centraal station van de stad ligt, trekt doorgaans meer dan 100.000 bezoekers tussen Kerstmis en Nieuwjaar.