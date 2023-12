VS ‘bezorgd’ over gerapporteerde toename uraniumverrijking Iran

De Verenigde Staten stellen "zeer bezorgd" te zijn over een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) over de toename van de productie van uranium door Iran. Een conventionele van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis heeft die dinsdag gezegd.

"De nucleaire escalatie van Iran is de zorgwekkender in een tijd waarin Iran acteurs steunde met hun gevaarlijke en destabiliserende activiteiten in de regio", waarvan de feitelijke er nog aan toe zijn. Als voorbeelden worden de "recente dodelijke drone-aanval en andere pogingen tot aanvallen in Irak en Syrië" genoemd "en de Houthi-aanvallen op commerciële schepen in de Rode Zee."