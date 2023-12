14-jarige Nederlander omgekomen op skipiste in Tirol

Op tweede kerstdag is in Tirol in Oostenrijk een 14-jarige Nederlandse skiër verongelukt.

De jongen skiede op een rode piste. De jongen kwam terecht bij een Het ging mis in het skigebied Hochoetz, meldt het Oostenrijkse Heute. Even voor 14.00 uur op tweede kerstdag belandde een 14-jarige Nederlander naast een rode piste.

Hij kwam terecht bij de rand van de piste uit en stortte ongeveer 25 meter over een steile dijk, waar hij ernstig gewond bleef liggen.

Een skiër in de buurt hoorde een geluid en ontdekte de 14-jarige. De man riep onmiddellijk om hulp. Een liftbediende en een andere skiër begonnen de jonge Nederlander te reanimeren. Ze werden vervangen door de bemanning van de ambulancehelikopter C5.

De Nederlander zou samen met zijn familie in het skigebied zijn geweest.