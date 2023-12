Japans warenhuis door het stof om dure ingestorte taart

Een Japanse warenhuisketen heeft excuses aangeboden op nationale televisie omdat sommige klanten een dure aardbeienshortcake hebben ontvangen die tijdens de bezorging was ingestort. De kleine cakes, een soort taarten, zijn populair in Japan en vooral tijdens kerst. Volgens Japanse media hebben zo'n negenhonderd Japanners een ingestorte taart gekregen die ze hadden besteld bij warenhuisketen Takashimaya.

De taarten kostten 5400 yen (34 euro) per stuk. Dat is relatief duur vergeleken met bijvoorbeeld een lunch in Japan. Een middagmaaltijd in het Aziatische land kan minder dan 7 yen kosten, omgerekend in euro's minder dan 5 cent. Dat komt doordat Japan decennialang deflatie heeft gehad, ofwel negatieve inflatie, waardoor de prijzen steeds lager zijn geworden.

"We bieden onze diepe verontschuldigingen aan voor het teleurstellen van veel van onze klanten vanwege de bevroren taarten die we hebben verkocht", zei manager Kazuhisa Yokoyama van de warenhuisketen tijdens een persconferentie. Het is volgens hem niet duidelijk hoe het komt dat de taarten waren ingestort. De aardbeien shortcakes zijn gemaakt door Les Sens, een Frans restaurant in Tokio.