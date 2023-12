VS verwelkomen aanstelling Kaag als VN-coördinator voor Gaza

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan verwelkomt de aanstelling van Sigrid Kaag tot VN-coördinator voor de hulp aan en de wederopbouw van Gaza. Hij laat weten dat de Verenigde Staten uitkijken naar een nauwe samenwerking. De aanstelling is volgens Sullivan "een belangrijke stap", terwijl de VS met de Verenigde Naties blijven samenwerken als belangrijke partner bij het leveren en verdelen van levensreddende humanitaire hulp in de Gazastrook. De veiligheidsadviseur zegt dat de VS de grootste geldschieter zijn als het gaat om humanitaire hulp voor Palestijnse burgers die getroffen zijn door de oorlog tussen Hamas en Israël. Dinsdag werd bekend dat Kaag stopt als demissionair minister van Financiën en vicepremier omdat ze voor de VN gaat werken. De D66'er was eerder ook al VN-diplomate. Ze was onder meer als VN-coördinator in Libanon betrokken bij de missie om chemische wapens te vernietigen in Syrië. Ook werkte ze voor UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen.