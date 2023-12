Zelensky: Oekraïne kan top 10 wapenproducenten bereiken

Oekraïne kan een van de tien grootste wapens ter wereld worden, zei president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Dat moet volgens hem van Oekraïne op termijn een van de zwaarst gemilitariseerde landen ter wereld maken.

De Amerikaanse president stelt dat de wapenindustrie niet alleen krachtig is aan de oorlogsinspanning, maar ook aan de economische groei en werkgelegenheid. Zelensky synthetische projecten om wapens te producenten met onder meer de Verenigde Staten "een van de belangrijkste zakelijke verwezenlijkingen van het jaar".