Bizar kerstverhaal in Amsterdam: Politie vindt ‘verstekeling’ in auto na dronken aanrijding

In de vroege ochtend van Eerste Kerstdag veroorzaakte een dronken automobilist een aanrijding in Amsterdam. Drie passagiers, die ook diep in het glaasje hadden gekeken in de kerstnacht, kwamen zonder kleerscheuren uit de auto gerold. Pas toen het beschadigde voertuig op de kraan werd gehesen, werd er nog iemand achterin gevonden.

Alcomobilist met beschonken lading

"Hij heeft niets van de aanrijding gemerkt en ook niet dat de kraan met zwaailichten aan, de auto aan het verslepen was", citeert AT5 het politieteam Boven IJ. De bestuurder blijkt onder invloed van alcohol. “Nadat de blaastest nadelig voor hem uitpakt, wordt hij overgebracht naar ons bureau."

Bij het eenzijdige ongeval raakte niemand gewond. De drie inzittenden worden naar een veilige plek geleid, waarna de gehavende auto door een kraan wordt weggehaald. Dit alles duurt ongeveer een uur, maar dan blijkt bij een laatste controle dat er nog een man in de auto is achtergebleven.

"Huh? Ik ken die gast helemaal niet!”

"Tot stomme verbazing van onze collega's ligt er gewoon nog een man achter in de auto. Hij is compleet laveloos en er komt weinig zinnigs uit hem." Volgens de politie kan de man nog net vertellen dat hij niet gewond is. De man wordt vervolgens naar het bureau gebracht en er wordt een taxi voor hem gebeld.

De bestuurder van de auto is op dat moment ook op het bureau aanwezig. Dan worden de twee herenigd. "Op de vraag of de bestuurder wist wie de dronken man was, antwoordde hij: "Huh? Ik ken die gast helemaal niet! Zat die ook bij mij in de auto?", aldus de politie.