Fatale vliegtuigcrash Nepal veroorzaakt door fout piloten

De vliegtuigcrash begin dit jaar in Nepal waarbij 72 doden vielen, was het gevolg van een fout van de piloten. Dat staat in een donderdag uitgegeven rapport van een onderzoekscommissie die door de regering was aangesteld.

De ATR 67 van Yeti Airlines stortte op 15 januari neer, vlak voor de landing in de toeristische plaats Pokhara. Alle inzittenden kwamen om het leven. In het rapport staat dat de piloten een fout maakten waardoor de stroom werd afgesneden. De motor "werd inactief en produceerde geen stuwkracht meer", aldus een van de onderzoekers over de gevolgen van de fout.

De crash met Yeti Airlines was het dodelijkste vliegtuigongeval in Nepal sinds 1992, toen alle 167 inzittenden van een toestel van Pakistan International Airlines stierven. In het Aziatische land, waar het weer snel kan omslaan door de vele hoge bergen, zijn sinds 2000 bijna 350 mensen omgekomen bij vliegtuig- en helikopterongevallen.