Aantal griepgevallen daalt, geen sprake van epidemie

Het aantal griepgevallen is gedaald tot onder een belangrijke grens. Daardoor is er voorlopig nog geen sprake van een epidemie, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Vorige week gingen 49,8 op elke 100.000 mensen met griepklachten naar een huisarts. Een week eerder waren het er 60,3 op de 100.000. Dat was de eerste week boven de zogeheten epidemische grens. Als er twee weken achter elkaar meer dan 56 griepgevallen per 100.000 mensen zijn, zou er sprake zijn geweest van een griepepidemie. Het aantal gevallen van longontsteking en kinkhoest onder kinderen is vorige week iets gedaald. De aantallen blijven wel veel hoger dan in voorgaande jaren.