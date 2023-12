Iedere acht dagen wordt in Nderland een vrouw vermoord. Meestal door haar (ex-)partner

In Nederland wordt gemiddeld elke acht dagen een vrouw vermoord. In ruim de helft van de gevallen zijn de vrouwen gedood door hun partner of hun ex. Tussen 2018 en 2022 werden 127 vrouwen slachtoffer van femicide.

De toename van het aantal gevallen van vrouwenmoord is 'zorgwekkend', stelt Nicole van Gelder, onderzoeker partnergeweld bij het Radboudumc Nijmegen in Tubantia. Dat besef is ook doorgedrongen bij justitie. De komende jaren wil het OM zich inspannen om het aantal moorden op vrouwen omlaag te brengen.

Volgens deskundigen kan dat ook. Want femicide is volgens hen zo'n beetje de meest voorspelbare moord die er bestaat. "De moord op een vrouw door haar vriend of man komt nooit uit de lucht vallen", stelt Janine Janssen in Tubantia. Zij is lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij de Politieacademie. "Dat geweld is vaak de uitkomst van een langer lopend onveilig patroon binnen de relatie."

Vrouwen die gevangen zitten in een relatie met geweld of die door een ex-partner gestalkt worden moeten veel sneller de juiste aandacht krijgen van politie en hulpverleners. "Wil je iets doen aan femicide? Doe dan iets aan partnergeweld en stalking. Want daar begint het in principe mee", zegt Van Gelder.