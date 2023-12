Mogen vrachtwagens parkeren op de vluchtstrook of op de afrit?

Langs sommige snelwegen, bijvoorbeeld op de A37 bij Emmen, parkeren er regelmatig vrachtwagens op de vluchtstrook of op in- of opritten bij een parkeerplaats. Het is blijkbaar overvol, en truckers kiezen daarom voor deze oplossing. “Mag dat eigenlijk?”, vraagt AD-lezer Roelof Horstman.

“Nee, dat mag niet. Dat je soms vrachtauto’s op de vluchtstrook geparkeerd ziet staan, is veelal het gevolg van een groot tekort aan parkeerplaatsen voor trucks”, antwoordt autoredacteur Niek Schenk in het AD.

Flinke bekeuring

“Het probleem doet zich overal in het land voor, maar het is simpelweg verboden én gevaarlijk. Daarom treden weginspecteurs van Rijkswaterstaat en de politie hiertegen op. Stilstaan op de vluchtstrook zonder noodgeval kan een bekeuring opleveren van 280 euro.”

“Dit gedrag wordt mede veroorzaakt door de wettelijke rij- en rusttijden, die uiteraard juist bedoeld zijn om het verkeer veiliger te maken. Chauffeurs mogen per dag maximaal negen uur rijden. Ook moeten ze om de 4,5 uur verplicht rusten”, vervolgt Schenk.

Probleem in andere landen nog veel groter

“Brancheorganisaties zoeken al langer naar een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen. Daarvoor moet worden samengewerkt met gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en dat gaat niet altijd soepel en snel. Ook vanuit de Europese Unie worden oplossingen gezocht, want in andere landen is dit probleem soms nog veel groter.”

“De ideale oplossing is grotere parkeerplaatsen langs snelwegen of speciale parkeerplaatsen bij bedrijventerreinen, waar chauffeurs kunnen rusten en eten en ook toiletten, wasgelegenheden en wifi aanwezig zijn. Liefst zijn dit ook nog eens beveiligde plekken, waar het risico op diefstal van de lading kleiner is”, besluit de autoredacteur.