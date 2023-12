Vrouw sleept tandarts voor de rechter na vier wortelkanaalbehandelingen, twintig vullingen en acht kronen in één sessie

Kathleen Wilson uit de Amerikaanse staat Minnesota klaagt haar tandarts aan nadat ze op één dag een duizelingwekkend aantal ingrepen onderging. In één sessie kreeg ze vier wortelkanaalbehandelingen, acht kronen en twintig vullingen voor de kiezen. Ze zegt diverse verwondingen te hebben opgelopen en beschuldigt de tandarts ervan veel te veel verdovingsmiddel toegediend te hebben.

Tandarts Kevin Molldrem van Molldrem Family Dentistry in Eden Prairie is volgens haar nalatig geweest en heeft de zorgplicht geschonden tijdens de behandeling in juli 2020. Wilsons advocaat Avrum Goldstein zegt dat de tandarts een juiste diagnose stelde van de slechte toestand van het gebit, maar dat de behandeling van dramatisch slechte kwaliteit was.

“Het is menselijkerwijs niet mogelijk om dit op een effectieve of constructieve manier te bereiken”, legt Goldstein uit. “Het is ondenkbaar om alle 28 tanden in vijfenhalf uur te saneren. Bovendien werd de maximaal toegestane hoeveelheid anesthesie van 490 mg zwaar overschreden.” Wilson zou liefst 960 mg toegediend hebben gekregen. Bovendien zou de medisch specialist haar medische dossier hebben vervalst om dit te verdoezelen, schrijft de Star Tribune.

De vrouw moest uitwijken naar een andere tandartspraktijk om de schade te herstellen. Naast de medische kosten zei advocaat Wilson dat er een schadevergoeding wordt geëist voor de geleden pijn, schaamte, misvorming en angst. In totaal eist de vrouw 50.000 dollar, omgerekend zo'n 45.000 euro, van de tandarts.