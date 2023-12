Gênante beelden: Nederlandse vuurwerk-koopjesjagers bestormen Duitse supermarkten

Gisteren was de eerste dag dit jaar dat Nederlanders vuurwerk mogen kopen, en dat hebben ze geweten in Duitsland. In grensplekken als Bunde, Aschendorf en Papenburg staan de enthousiastelingen rijen dik voor Aldi- en Lidl-supermarkten, waar de prijzen veel lager zijn dan hier.

“We stonden om kwart over zes al in Bunde”, zegt Johan Wittenaar uit Hoogezand tegen RTV Noord. “Het was geen doen. Daar stonden wel vierhonderd man voor de deur. Ja, dacht ik: inpakken en wegwezen en snel deze kant op.”

“Ik hou helemáál niet van vuurwerk. Alles voor m'n zoon hè. Ja, je moet er wat voor over hebben”, aldus Wittenaar. Hij kijkt verbijsterd om zich heen. “Ik vind het gekkenwerk. Maar wat ik zeg: ik heb zelf dan ook niks met vuurwerk.”

Je mag maximaal 25 kilo aan vuurwerk in één auto vervoeren en niet meer dan 25 kilo thuis in opslag hebben. Bij al het vuurwerk moeten Nederlandse instructies en een Nederlandse handleiding aanwezig zijn, samen met het CE-keurmerk.

Knalvuurwerk, Romeinse kaarsen, vuurpijlen of Chinese matten liggen wel in de Duitse schappen, maar mogen niet verkocht worden in Nederland en ook niet worden geïmporteerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt auto's aan bij de grens. Ambtenaren controleren de hoeveelheid en het type vuurwerk dat het land binnenkomt.

De vuurwerkpakketten zijn niet aan te slepen. Hier en daar loopt het totaal uit de hand en worden verpakkingen uit elkaar gescheurd door de Hollandse meutes. Bekijk de gênante beelden die Dumpert op X plaatste: