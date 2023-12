Zuid-Afrika beschuldigt Israël voor ICJ van ‘genocidale daden’

Zuid-Afrika beschuldigt Israël voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag van "genocidale daden" tegenover Palestijnen in de Gazastrook. In zijn aanklacht stelt Zuid-Afrika dat Israël "overtredingen heeft begaan van de genocideconventie", meldt het ICJ. Het land zou met de aanvallen "de specifieke intentie hebben om Palestijnen in Gaza te vernietigen als onderdeel van een bredere raciale en etnische groep". Israël heeft volgens Zuid-Afrika sinds de oorlog met Hamas uitbrak op 7 oktober ook "gefaald in het voorkomen van genocide". Ook zou het land "het aanzetten tot genocide" niet vervolgen.