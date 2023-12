14-jarige opgepakt in Californië om moord op beide ouders

In de Amerikaanse staat Californië is vrijdag een 14-jarige jongen opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij eerder deze week zijn beide ouders zou hebben doodgeschoten en zijn 11-jarige zusje zou hebben verwond. Dat melden lokale media. De jongen zou aanvankelijk de politie om de tuin hebben geleid met een verhaal dat een inbreker zijn familie zou hebben aangevallen.

Volgens de sheriff van Fresno County is de 14-jarige jongen verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder en vader, beiden 37 jaar oud. Ook zou hij zijn 11-jarige zusje levensgevaarlijk verwond hebben. Naar verwachting zal zij herstellen van haar verwondingen. Een ander familielid, een 7-jarige jongen, was op dat moment ook in de woning maar bleef ongedeerd.

Woensdag rond 19.40 uur zou de jongen vanuit de gemeenschap Miramonte in Fresno County de politie hebben gebeld voor een inbraak waarbij zijn ouders en zus gewond werden, waarna de inbreker was gevlucht in een pick-up. Ter plaatse vonden agenten de twee dode volwassenen en een gewond 11-jarig meisje, dat naar het ziekenhuis werd gebracht.

Speurders kwamen later tot de slotsom dat het verhaal van de 14-jarige 'inconsistent' was en hij de inbraak had verzonnen. Ze stelden ook vast dat hij meerdere wapens gebruikte om zijn familieleden aan te vallen. Waarom hij dat gedaan zou hebben, is niet duidelijk.

"Het is een enorm tragische situatie omdat twee kinderen hun vader en moeder hebben verloren", zei sheriff John Zanoni tijdens een persconferentie.