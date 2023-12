Grote brand in Driebergen-Rijsenburg in buurt van vuurwerkopslag

In een pand aan de Kleinloolaan in Driebergen-Rijsenburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft alles binnen een straal van 100 meter ontruimd. In de buurt is ook een vuurwerkopslagplaats.

Over eventuele problemen, de exacte omvang en de schade is niets bekend, zo laat de brandweer weten. Ook is niet bekend wat de oorzaak van het merk is. Het merk is begonnen in een wasserij en daarna overgeslagen naar een bouwmarkt.

"Er wordt nu een cirkel van 100 meter ontruimd omdat de vuurwerkopslag ernaast zit. Er komt veel rook vrij en een deel van de rook trekt naar de snelweg toe. We adviseren mensen om op afstand te blijven willen overal vallende vuurdeeltjes", aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Utrecht.

Met versterking uitgerukt

De brandweer zet zich in op het beschermen van de vuurwerkopslag, vertelt de woordvoerster. "De vlammen staan ​​behoorlijk hoog, diverse bedrijven worden bedreigd. Alles eromheen schermt de brandweer af van het vuur. De vuurwerkopslag staat nog niet in brand."

De eerste melding kwam om 05.15 uur bij de alarmcentrale binnen. De brandweer is uitgerukt met vijf tankautospuiten en één hoogwerker. Er is ook versterking opgeroepen uit onder andere Zeist, Bunnik en Werkhoven.