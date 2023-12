Vreugdevuren Den Haag en Scheveningen dag vervroegd om harde wind

De vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp en in het Haagse stadsdeel Laak worden zaterdagavond al aangestoken en niet tijdens de jaarwisseling zoals de bedoeling was. De verwachting is dat de wind te hard waait op oudejaarsavond. Daarom worden de stapels zaterdagavond om 19.00 uur al aangestoken, laat de gemeente Den Haag weten. Het KNMI voorspelt voor de jaarwisseling windkracht zes tot zeven in Den Haag. "Bij deze windkracht worden de limieten overschreden, die vooraf in de vergunning zijn afgesproken", aldus de gemeente. De verwachting is dat zaterdagavond de wind niet te hard waait. "Daarom kunnen de vreugdevuren vanavond veilig worden ontstoken." Burgemeester Jan van Zanen heeft de bouwers op de hoogte gebracht van het besluit. Ook vorig jaar werden de vuren een dag eerder aangestoken vanwege de harde wind. Of vuurwerk bij het aftelmoment bij de Hofvijfer zal worden afgestoken, wordt op oudjaarsdag besloten. Mocht het vuurwerk niet doorgaan dan is er een licht- en lasershow, met muziek rond het moment.