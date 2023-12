Weduwe van Russische soldaat: ‘Onze mannen sterven voor niets’

De man van Maria Isjkova uit Sint-Petersburg is gesneuveld in de oorlog in Oekraïne. In een filmpje op Telegram spreekt ze zich nu fel uit tegen de oorlog. Ze noemt de Russen en hun “minimale maatschappelijke betrokkenheid medeschuldig”.

In de video die volgens The Moscow Times veel bekeken wordt, zegt ze: “Ik kwam in mijn eentje naar de regio Zaporizja om het nieuwe jaar met mijn man te vieren. Vandaag belden zijn kameraden me om te zeggen dat hij was overleden.”

De diepbedroefde vrouw vertelt verder: “Ik kwam naar Berdiansk... en ik wil je zeggen dat de mensen hier deze oorlog niet nodig hebben. Onze mannen sterven voor niets.”

“Laten we bewuster zijn, laten we onze eigen keuzes maken, laten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat honderdduizenden mensen vandaag sterven en ze dit niet aan jullie tonen op televisie”, aldus Isjkova.

“Wat ik aan iedereen wil vertellen die vecht voor hun geliefde man, is dat er geen tijd meer is, omdat elke dag fataal kan zijn. Vecht nu voor hen, vlucht weg met hen, doe al het mogelijke. Ik heb dat niet gedaan en ben alles kwijt. Ik heb mijn dierbaarste persoon verloren en ik ben wakker geschud.”