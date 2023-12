Grote vuurwerkshows gaan ondanks harde wind vooralsnog door

De grote vuurwerkshows die rond middernacht staan gepland in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gaan vooralsnog door. De organisatoren en de betrokken gemeenten laten weten dat de seinen ondanks de harde wind op groen staan, maar dat later op de dag een definitief besluit genomen wordt.

Organisator Electric Fireworks, die de vuurwerkshow op het Museumplein in Amsterdam verzorgt, meldt dat de wind nu tussen kracht 4 en 5 blijft en dat daarmee de show doorgang kan vinden. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten, maar het ziet er nu positief uit", aldus een woordvoerster.

In Rotterdam staat het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug gepland en zijn er shows bij de Zevenhuizerplas in stadsdeel Nesselande en in Hoek van Holland nabij het strand. Een woordvoerder van de gemeente laat rond 13.00 uur weten dat er "geen nieuws" is op dit moment. Dat betekent dat alles vooralsnog doorgang kan vinden.

Laatste moment

Dat is ook de stand van zaken in Den Haag, waar DB Evenementen een vuurwerkshow houdt bij de Hofvijver. Directeur Peter Boelhouwer zegt er vanuit te gaan dat de show doorgaat, maar ook hier valt het besluit "op het laatste moment". Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat de omgevingsdienst later zondag de knoop doorhakt.

Het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord wordt ontstoken, zo hebben de gemeente, politie en brandweer zaterdag al besloten. Wel is de brandstapel door de harde wind een stuk lager en mag die niet hoger dan 5 meter zijn. Anders was een stapel van 8 meter toegestaan. De vuurwerkshows die in Waddinxveen stonden gepland op het terrein van een voetbalclub zijn zaterdag al afgelast vanwege het onstuimige weer.