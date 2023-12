In Australië is het nieuwe jaar van start gegaan. Het jaar is traditiegetrouw ingeluid met de beroemde vuurwerkshow in de haven van Sydney. Drie uur eerder vond daar ook al een show plaats voor de honderdduizenden aanwezigen.

De kleine eilandstaatjes in de Stille Oceaan, waaronder Kiribati en Samoa, gingen Australië voor. Ook in Nieuw-Zeeland is het inmiddels 2024. In Auckland werd eveneens een vuurwerkshow gehouden en er werden bekende gebouwen, waaronder de Sky Tower, verlicht.