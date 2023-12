President Xi: hereniging Taiwan met China onvermijdelijk

De "hereniging" van Taiwan met de Chinese Volksrepubliek op het vasteland is onvermijdelijk, zei de Chinese president Xi Jinping in zijn nieuwjaarstoespraak. China stelt dat het democratisch bestuurde eiland altijd bij China heeft gehoord.

Volgens Xi is het een "historische onvermijdelijkheid" dat Taiwan weer onder het gezag van Beijing gaat vallen. Xi riep "landgenoten aan beide kanten van de Straat van Taiwan" op om zich in te zetten voor de "heropleving van de Chinese natie". China provoceert Taiwan met regelmaat door met schepen in Taiwanese wateren te varen en met vliegtuigen in Taiwanees luchtruim.

Taiwanezen gaan 13 januari naar de stembus om een nieuwe president en parlement te kiezen. In de peilingen loopt presidentskandidaat Lai Ching-te van de regerende Democratische Progressieve Partij op kop. China noemt Lai een separatist en stelt dat hij het slechtste met China voor heeft.

China en Taiwan leven op gespannen voet. Chinese communisten wonnen eind jaren veertig de burgeroorlog met de nationalisten die naar Taiwan vluchtten. Sindsdien zegt het communistische China dat Taiwan een afgebroken provincie is die weer moet worden ingelijfd.