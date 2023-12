Frans jongetje (5) ontsnapt aan gruweldood: “Zijn ouders geloofden dat hij bezeten was”

In Spanje zijn twee Fransen gearresteerd omdat ze van plan waren om hun 5-jarige zoontje te vermoorden in de Sahara. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het echtpaar was in de volle overtuiging dat hun zoon ‘bezeten’ was.

Spaanse media melden dat volgens de Franse Gendarmerie het echtpaar een psychiatrische geschiedenis heeft. Het koppel zou aan iemand in hun omgeving hun voornemen hebben verteld om naar de Sahara te reizen om hun zoon te offeren.

Het tweetal is door een rechter in Spanje in hechtenis genomen.

Het kind verkeert in goede gezondheid en werd naar een opvangcentrum voor minderjarigen in Spanje gestuurd voordat hij terug kan keren naar Frankrijk.