Aanvallen op Oekraïense steden in nieuwjaarsnacht

Verschillende steden in Oekraïne zijn kort na middernacht opgeschrikt door Russische aanvallen, melden lokale Oekraïense autoriteiten. Onder meer de steden Mykolaiv, Dnipro en Odesa zouden zijn getroffen. Gedurende de nieuwjaarsnacht is ook Lviv, in het westen van Oekraïne, getroffen door een drone-aanval, meldt de gouverneur van de regio. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep landgenoten kort voor middernacht in een nieuwjaarsboodschap nog op dat 2024 het jaar wordt waarin Oekraïne "wraak" neemt op de Russische troepen die het land zijn binnengevallen.

Russische ambtenaren melden kort na middernacht ook Oekraïense aanvallen op Donetsk en Horlivka, in de regio Donetsk. Volgens de Russische autoriteiten zijn daarbij drie doden en zeven gewonden gevallen.

De beweringen over en weer kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.