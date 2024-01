Japan roept bewoners kustdistrict op uit te wijken voor tsunami

De Japanse kabinetssecretaris Yoshimasa Hayashi heeft de bewoners van de kust van het district Noto dringend gevraagd zo snel mogelijk weg te gaan. Er kan een vloedgolf van 5 meter komen volgens Hayashi. De mensen moeten naar een hoger gelegen gebied of een evacuatiecentrum. Na een aardbeving met een kracht van 7.4 bij de westkust van Japan zijn vloedgolven ontstaan. Volgens plaatselijke media was het epicentrum in het district Ishikawa waar Noto deel van uitmaakt. De beving was op een schiereiland circa 280 kilometer ten westen van Tokio. Aan kerncentrales in de getroffen regio is geen schade gemeld, maar door de beving is in tienduizenden huishoudens de stroom uitgevallen en de autoriteiten hebben autosnelwegen in de getroffen regio gesloten. Volgens het Japanse meteorologische instituut is er kans op een vloedgolven in onder meer de westelijke districten Ishikawa, Niigata en Toyama. Aan de andere kant van de Japanse Zee, in Rusland en in Zuid-Korea, is ook alarm geslagen over het gevaar van een tsunami. De Japanse autoriteiten hebben ook gewaarschuwd voor een nieuwe aardbeving of naschokken in Ishikawa. Er zou al een beving met een kracht van 5.7 zijn geweest.