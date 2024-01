Brandweer kreeg 3680 meldingen, vooral auto- en containerbranden

De brandweer heeft in Nederland tijdens de jaarwisseling 3680 meldingen van incidenten gekregen. Dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. De brandweer was, net als afgelopen jaren, vooral druk met containerbranden, autobranden en andere buitenbranden.

Ook deze jaarwisseling werden brandweermensen en andere hulpverleners met vuurwerk bekogeld, waardoor zij soms tijdelijk hun werk niet konden doen. Zo werd in Rotterdam een voorruit van een blusvoertuig ingegooid.

"Hoe haal je het in je hoofd", zegt voorzitter Tijs van Lieshout. "Onze collega's rukken uit om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Je kunt je niet voorstellen dat je dit werk moet doen, terwijl je zwaar vuurwerk als een soort bommen naar je hoofd geslingerd krijgt."